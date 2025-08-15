Il manoscritto di Cortes recuperato dall'Fbi

AGI - Un manoscritto rubato del XVI secolo firmato dal conquistador spagnolo Hernán Cortés è stato trovato e restituito al governo messicano. L'FBI ha rivelato la circostanza e ha anche diffuso le foto dell'oggetto raro che offre un punto di vista nuovo sul governo della "Nuova Spagna".
Il documento, firmato da Cortés il 20 febbraio 1527, descrive con dovizia di particolari i pagamenti in pesos d'oro per le spese in quello stato che si estese fino a coprire un'area immensa che comprendeva lo Stato di Washington, la Louisiana e l'America Centrale. Per l'FBI "reperti come questo sono considerati beni culturali protetti e rappresentano momenti preziosi nella storia del Messico".
Indagini sul furto del manoscritto
Secondo gli investigatori il documento è stato probabilmente rubato tra il 1985 e l'ottobre 1993, a causa di un sistema di numerazione in cera utilizzato dagli archivisti messicani. L'anno scorso il Messico ha formalmente richiesto l'assistenza dell'Art Crime Team dell'FBI per questa pagina specifica.
Collaborazione internazionale per il recupero
L'indagine, che ha coinvolto il dipartimento di polizia di New York, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il governo messicano, ha consentito di rintracciare il documento negli Stati Uniti ma non è stato rivelato il nome del possessore, né in quali circostanze questi sia riuscito ad avere il manoscritto. È il secondo documento di Cortés che l'FBI ha restituito al governo messicano. Nel 2023, l'agenzia ha restituito una sua lettera del XVI secolo. Il Messico ha cercato per decenni il rimpatrio di manufatti culturali, tra cui un delicato copricapo fatto di piume iridescenti di quetzal che si pensa sia appartenuto all'imperatore azteco Montezuma II, attualmente ospitato in un museo austriaco.
Cortés e la conquista del Messico
Cortés sbarcò in Messico con un piccolo esercito nel 1519, e strinse alleanze con gruppi locali che si opponevano all'impero azteco, che lo aiutarono a conquistare la capitale azteca, Tenochtitlan l'attuale Città del Messico solo due anni dopo.
Il documento è datato 20 febbraio 1527, pochi giorni prima che uno dei principali luogotenenti di Cortés fosse nominato co-governatore del territorio conquistato. Fu un anno chiave per la formazione delle istituzioni reali e religiose che avrebbero governato le popolazioni indigene del Messico fino alla guerra d'indipendenza del 1810.