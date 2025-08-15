La provocazione, Lavrov ad Anchorage con la felpa 'URSS'

AGI - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, tra i membri della delegazione nel vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, è arrivato in hotel ad Anchorage indossando una felpa con su scritto, "presumibilmente", URSS.
Un filmato diffuso dal quotidiano Izvestja, ma rilanciato anche su Telegram dal canale ufficiale del ministero degli Esteri e dall'agenzia ufficiale Tass, mostra Lavrov scendere dall'auto e dirigersi verso l'ingresso dell'hotel.
La felpa incriminata
Il capo della diplomazia di Mosca indossa una felpa bianca dove spiccano le lettere cubitali in cirillico di quello che "presumibilmente", secondo anche la Tass, è l'acronimo in russo di 'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche'; la scritta non è chiara del tutto perché coperta da uno smanicato che lascia intravedere solo le ultime lettere.