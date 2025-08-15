Trump: "Progressi ma ancora nessun accordo". Putin lo invita a Mosca: "Con lui non ci sarebbe stata la guerra"
Trump: "Progressi ma ancora nessun accordo". Putin lo invita a Mosca: "Con lui non ci sarebbe stata la guerra"

AGI - Qualche minuto prima dell'una di notte, ora italiana, è cominciata la conferenza stampa congiunta tra Donald Trump e Vladimir Putin. E' stato il presidente russo a prendere la parola per primo. Queste le dichiarazioni dei due leader in pillole:

- Putin, "colloqui utili e atmosfera costruttiva"

- Putin," con Usa rapporti di buon vicinato"

- Putin: "le relazioni tra Usa e Russia sono al punto piu' basso dalla fine della Guerra fredda, ma grazie all'impegno dei governi attuali e dei leader di entrambi i Paesi si sta tornando al dialogo"

- Putin: "popolo ucraino nostro fratello"

- Putin: "spero che intesa di oggi apra a pace con Kiev"

- Putin, "con Trump non ci sarebbe stata guerra"

- Trump, "ancora non c'e' accordo, ma progressi"

- Trump, "parlero' immediatamente con la Nato e con Zelensky. Iniziero' a fare qualche telefonata e raccontero' cosa e' successo. Spieghero' i molti punti che sono stati concordati e i pochissimi che mancano".

- Trump, "con Putin da sempre ottimi rapporti"

- Trump, "ottime possibilita' di un accordo"

- Trump, "con Russia accordo su molti punti"

- Trump, "lasciati pochi punti non significativi"

"Next time in Moscow". Cosi' il presidente russo Putin rivolgendosi a Trump in inglese durante la conferenza stampa congiunta, ha invitato il presidente degli Stati Uniti in Russia per iun futuro vertice. All'invito, Trump ha risposto: "interessante, potrebbe accadere".

Putin e Trump si sono stretti la mano alla fine dei loro interventi, ma non hanno risposto alle molte richieste fatte dai giornalisti. I due presidenti sono andati via, lasciando il palco.

