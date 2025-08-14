E' vero che Trump vuole offrire a Putin le terre rare dell'Alaska?
Fa discutere un'indiscrezione del Telegraph secondo cui il presidente Usa, pur di raggiungere la pace in Ucraina, è disposto a revocare alcune sanzioni all'industria aeronautica russa
Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV / POOL / SPUTNIK / AFP - Da sinistra Vladimir Putin e Donald Trump
AGI - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe intenzione di proporre una serie di incentivi economici durante il suo incontro con il leader russo Vladimir Putin il 15 agosto, tra cui l'accesso alle risorse naturali dell'Alaska e la revoca parziale delle sanzioni all'industria aeronautica russa, in cambio della fine della guerra contro l'Ucraina.

Dettagli delle proposte di Trump ad Anchorage

Lo riporta il Telegraph, secondo cui tra le proposte che Trump potrebbe presentare a Putin ad Anchorage ci sono la concessione alla Russia dell'accesso alle risorse naturali dell'Alaska, la revoca di alcune sanzioni all'industria aeronautica russa e la concessione a Putin dell'accesso ai minerali di terre rare nei territori ucraini attualmente sotto occupazione russa.

Preparativi del Segretario al Tesoro statunitense

Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent sta lavorando ai preparativi per queste concessioni economiche e sta valutando la possibilità di creare nuove imprese minerarie in cooperazione con la Russia per accelerare lo sviluppo dei giacimenti ucraini.

