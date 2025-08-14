Melania Trump sfida Hunter Biden sul caso Epstein

AGI - La First Lady Melania Trump ha minacciato di fare causa a Hunter Biden, uno dei figli dell'ex presidente Joe Biden, se non ritirerà le accuse che la collegano al molestatore sessuale Jeffrey Epstein. Il figlio di Biden ha detto in un'intervista di qualche settimana fa che Epstein, accusato di abusi su minori, è stato colui che ha presentato Melania e suo marito, il presidente Donald Trump, e ha suggerito che ci fosse un legame "ampio e profondo" tra loro.
Il team legale della First Lady ha sostenuto che questi commenti erano falsi e li ha definiti "diffamatori, denigratori e provocatori", secondo Fox News, che ha avuto accesso alla lettera che l'avvocato di Melania ha inviato al team legale di Biden, cosa che EFE ha potuto verificare. Nella lettera, l'ex modella di origine slovena chiede che "pubblichi immediatamente una correzione completa e corretta del video e di ciascuna delle dichiarazioni false, diffamatorie, denigratorie, fuorvianti e provocatorie in modo altrettanto evidente quanto lo erano state originariamente pubblicate".
Chiede inoltre a Hunter Biden delle scuse pubbliche. Sostiene che il figlio di Biden abbia basato il suo caso su dichiarazioni tratte da una biografia del giornalista Michael Wolff e da un articolo del Daily Beast, ora rimosso.
La crescente influenza di Melania su Donald Trump
Nella lettera inviata dall'avvocato della first lady, Alejandro Brito, Hunter Biden viene avvertito che se non ottempera alle richieste "entro le 17:00 del 7 agosto" (un giorno dopo l'invio della lettera), "non avrà altra alternativa" che intentare una causa per 1 miliardo di dollari di danni. Al momento non ci sono notizie che gli avvocati della first lady abbiano portato avanti la causa.
Hunter Biden ha avvertito che non si scuserà. "Fanculo, non succederà", ha detto oggi a una stazione televisiva locale. "Se vogliono sedersi a testimoniare e chiarire la natura del rapporto tra Jeffrey Epstein, se il presidente e la first lady vogliono farlo, e tutti i noti collaboratori che erano con loro al momento del loro incontro, sarò più che felice di fornire loro la piattaforma per farlo", ha detto.
Nelle ultime settimane, è aumentata la pressione sull'amministrazione di Donald Trump affinché renda pubbliche tutte le informazioni relative al caso, soprattutto dopo che il Dipartimento di Giustizia ha ufficialmente concluso che non esiste un presunto elenco di clienti di Epstein che coinvolga personaggi famosi o potenti. Trump ed Epstein hanno mantenuto un rapporto amichevole durante gli anni '90 e l'inizio degli anni 2000. Secondo il Wall Street Journal, il repubblicano ha inviato a Epstein un biglietto di auguri per il 50 compleanno nel 2003 con il disegno di una donna nuda, cosa che l'attuale presidente ha negato.