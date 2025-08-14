Il vertice Trump-Putin domani alle 21.30 (ora italiana). Poi conferenza stampa congiunta

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno domani 15 agosto alla base di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska. L'incontro tra i due leader inizierà alle 22:30 ora di Mosca, le 21:30 in Italia, con un colloquio faccia a faccia alla presenza degli interpreti. E dopo il vertice, Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta. Lo ha confermato il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov. "Come tutti sanno, l'incontro si terrà ad Anchorage, in Alaska, in una sala della base congiunta di Elmendorf-Richardson", ha dichiarato Ushakov ai giornalisti.
La delegazione russa
Il Cremlino ha anche annunciato la composizione della delegazione russa al vertice di domani in Alaska: ci saranno il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, il consigliere diplomatico del presidente Yuri Ushakov, il ministro della Difesa Andrei Belousov, il ministro delle Finanze Anton Siluanov e il rappresentante speciale del presidente per gli investimenti e la cooperazione economica con l'estero Kirill Dmitriev.
"La composizione dei partecipanti è già stata definita. Considerando che verranno discussi argomenti molto importanti e delicati, la cerchia dei partecipanti ai negoziati della delegazione russa non è ampia", ha fatto sapere alla stampa Ushakov.
Negoziati e delegazioni
Ushakov ha anche osservato che la composizione della delegazione americana è nota, ma ha affermato che sarà necessario attendere un annuncio in merito da parte dei partner americani. I negoziati tra Putin e Trump nel formato allargato con le delegazioni si svolgeranno secondo la formula "5 a 5", ha aggiunto il Cremlino, spiegando che "oltre ai presidenti, cinque membri delle delegazioni siederanno al tavolo. Naturalmente, gruppi di esperti saranno da qualche parte nelle vicinanze", ha concluso Ushakov.
Tema Centrale: crisi ucraina
Il tema centrale dei colloqui tra i presidenti russo e statunitense sarà ovviamente la risoluzione della crisi ucraina. "Per quanto riguarda l'agenda del vertice, è ovvio a tutti che il tema centrale sarà la risoluzione della crisi ucraina, tenendo conto anche della discussione tenutasi al Cremlino il 6 agosto con la partecipazione dell'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff", ha detto Ushakov ai giornalisti.
"Naturalmente, saranno toccati anche obiettivi più ampi per garantire la pace e la sicurezza, nonché questioni internazionali e regionali attuali e più urgenti", ha osservato il consigliere. Si parlerà, tra l’altro, dell'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale, anche in ambito commerciale ed economico. "È previsto uno scambio di opinioni sull'ulteriore sviluppo della cooperazione bilaterale, anche in ambito commerciale ed economico", ha dichiarato il consigliere ai giornalisti. "Questa cooperazione ha un enorme potenziale, purtroppo, che non è ancora stato sfruttato", ha osservato.