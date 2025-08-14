Addio puntualità tedesca. Licenziato il capo delle ferrovie tedesche

AGI - Il governo tedesco annuncerà a breve il licenziamento del capo della Deutsche Bahn, Richard Lutz, al centro di critiche in particolare per la scarsa puntualità dei treni tedeschi. Lo riferisce l'AFP da fonti vicine all'azienda.
Un tempo ammirato per la sua puntualità ed efficienza, il servizio ferroviario tedesco è peggiorato drasticamente negli ultimi anni a causa di quello che i critici definiscono un cronico sottoinvestimento. I passeggeri ora si lamentano spesso di lunghi ritardi e treni cancellati nella più grande economia europea: lo scorso anno, quasi il 40% dei servizi a lunga percorrenza ha subito ritardi. Richard Lutz, che ha assunto la guida dell'ente pubblico nel 2017, lascerà il suo incarico di amministratore delegato due anni prima della scadenza del suo contratto, ha confermato il governo. Rimarrà comunque in carica fino a quando non verrà trovato un successore.
“La situazione alla Deutsche Bahn è drammatica, se si considerano la soddisfazione dei clienti, i dati sulla puntualità o la redditività”, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Patrick Schnieder in una conferenza stampa per annunciare le dimissioni di Lutz.
Anche i lavoratori delle ferrovie - la Deutsche Bahn ha circa 220.000 dipendenti - si sono espressi contro Lutz, con il sindacato dei macchinisti GDL che a luglio ha chiesto il suo licenziamento.
Il ministro dei trasporti ha anche affermato che presenterà un piano importante per riparare la rete alla fine di settembre. Il governo sta cercando di riparare le infrastrutture fatiscenti in modo più ampio, istituendo un fondo di 500 miliardi di euro.
La Deutsche Bahn ha già avviato un programma di rinnovamento di parti della rete, ma probabilmente ci vorranno anni per completarlo. Negli ultimi anni, la società di trasporto ferroviario ha registrato un calo dei profitti ed è anche gravata da un debito di oltre 20 miliardi di euro.