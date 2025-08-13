"Putin criminale di guerra". Pronta una mobilitazione ad Anchorage

AGI - Nella città più grande dell'Alaska, Anchorage, si stanno preparando proteste contro l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato per il 15 agosto. L'organizzazione politica 'Stand Up Alaska' ha programmato una manifestazione già per giovedì, la vigilia del vertice su cui ancora vige il massimo riserbo tanto che non sono noti non solo l'agenda ma anche il luogo preciso dell'incontro.
Lo slogan della manifestazione: Alaska con l'Ucraina
La manifestazione si terrà con lo slogan "L'Alaska sta con l'Ucraina". "Con l'approvazione del governatore, il presidente Donald Trump ha invitato Vladimir Putin. Manifesteremo per inviare un messaggio chiaro sia a Trump che a Putin: l'Alaska è fermamente contraria all'autoritarismo", si legge in una nota sul sito web degli organizzatori.
È l'obiettivo che cercherà di ottenere il presidente statunitense durante l'incontro con Putin
Invito alla mobilitazione contro Putin
La pagina Facebook di 'Stand Up Alaska' invita direttamente la gente del posto a scendere in piazza e unirsi all'azione: "Unisciti a noi ad Anchorage, in Alaska, per protestare contro la presenza di un criminale di guerra internazionale"; il riferimento è a Vladimir Putin, contro cui è stato spiccato un mandato d'arresto dalla Corte penale internazionale.