Il Nepal 'offre' montagne gratis per rilanciare il turismo. Ma non l'Everest

AGI - Il Nepal renderà accessibili gratuitamente 97 delle sue montagne himalayane per i prossimi due anni, nel tentativo di promuovere il turismo in alcune delle sue aree più remote. Ciò, spiega la Bbc, poiché le tariffe dei permessi per raggiungere la cima dell'Everest, la vetta più alta del mondo, durante l'alta stagione saliranno a 15.000 dollari a partire da settembre: è il primo aumento in quasi un decennio.
Iniziativa per valorizzare destinazioni inesplorate
Il dipartimento del turismo spera che l'iniziativa metta in luce "i prodotti e le destinazioni turistiche inesplorate" del Paese. L'alpinismo genera una fonte di reddito significativa per il Nepal, che ospita otto delle dieci montagne più alte del mondo. L'anno scorso, le quote di iscrizione per le scalate hanno fruttato 5,9 milioni di dollari, di cui oltre tre quarti per salire sull'Everest.
Localizzazione delle vette gratuite
Le vette per le quali non saranno applicate tariffe si trovano nelle province nepalesi di Karnali e Sudurpaschim e hanno un'altezza compresa tra 5.970 e 7.132 metri. Le province, situate nell'estremo ovest del Nepal, sono tra le più povere.
Difficoltà di accesso
"Nonostante la loro bellezza mozzafiato, il numero di turisti e alpinisti è molto basso, perché l'accesso è molto difficile. Ci auguriamo che la nuova disposizione possa essere d'aiuto", dice Himal Gautam, direttore del Dipartimento del Turismo del Nepal. "Possono creare posti di lavoro, generare reddito e rafforzare l'economia locale", ha affermato, come riportato dal Kathmandu Post. Ma non è chiaro se le autorità abbiano in programma di migliorare le infrastrutture e la connettività di queste aree remote, né quanto bene le comunità di queste zone potrebbero gestire l'afflusso di scalatori, se l'iniziativa "free-to-climb" dovesse decollare.
Sovraffollamento sull'Everest
Storicamente, gli alpinisti hanno mostrato scarso interesse per queste 97 vette remote: solo 68 di loro si sono avventurati lì negli ultimi due anni. Al contrario, solo nel 2024 sono stati rilasciati circa 421 permessi di scalata per l'Everest. L'Everest, la vetta più alta del mondo con i suoi 8.849 metri, è afflitta da un forte sovraffollamento, problemi ambientali e una serie di tentativi di scalata fatali. Nell'aprile 2024, la Corte Suprema del Nepal ha ordinato al governo di limitare il numero di permessi di alpinismo rilasciati per l'Everest e diverse altre vette, affermando che la capacità di queste montagne "deve essere rispettata".
Aumento dei prezzi per i permessi
A gennaio è stato annunciato un aumento del 36% sui prezzi dei permessi. Per chi tenta la vetta al di fuori dell'alta stagione, da aprile a maggio, il costo per scalare l'Everest sarà ora di 7.500 dollari da settembre a novembre e di 3.750 dollari da dicembre a febbraio.
Nuova legge per gli scalatori dell'Everest
Il parlamento nepalese sta inoltre discutendo una nuova legge che richiederà a chiunque voglia scalare l'Everest di aver prima raggiunto la vetta di una montagna superiore ai 7.000 metri nel Paese.