L'esercito israeliano ha approvato le linee guida dell'offensiva su Gaza

AGI - Il Capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, ha approvato le linee generali dell'annunciata offensiva a Città di Gaza. Lo si legge in una nota delle Israel Defence Forces.
La nota
L'esercito di Tel Aviv afferma che "il concetto principale per il piano offensivo delle Idf a Gaza" è stato discusso durante un incontro che Zamir ha tenuto questa mattina con il Forum dello Stato Maggiore, insieme ad altri ufficiali e rappresentanti dello Shin Bet. "Durante la discussione, sono state presentate le azioni delle Idf finora intraprese, inclusa l'offensiva nell'area di Zeitoun iniziata ieri", afferma la nota, confermando che le forze hanno avviato nuove operazioni nel quartiere di Città di Gaza.
L'operazione
"Inoltre, è stato presentato e approvato il concetto principale per il piano per i prossimi passi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive della leadership politica", affermano le Idf, in riferimento all'operazione ordinata dal governo contro Hamas a Città di Gaza, operazione il cui inizio non è previsto nell'immediato, tanto che i mediatori stanno riprovando in queste ore a rilanciare l'iniziativa diplomatica. Zamir avrebbe respinto il piano di conquista della città e avrebbe recentemente avuto uno scontro con il Ministro della Difesa, Israel Katz. Le Idf affermano che Zamir, durante l'incontro, "ha sottolineato l'importanza di migliorare la prontezza delle forze e la preparazione per la chiamata alle armi della riserva, svolgendo al contempo corsi di aggiornamento e fornendo un po' di respiro [ai soldati] in vista delle prossime missioni".