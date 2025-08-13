Lo zampino di Osborne e Cameron nelle vacanze inglesi di JD Vance

AGI - Può capitare che si chieda a un amico consigli su un posto per trascorrere le ferie. Ma se l'aspirante vacanziere è il vicepresidente degli Stati Uniti e gli 'organizzatori' sono un ex cancelliere dello Scacchiere e un ex premier inglese, la storia è sicuramente più divertente.
Vance nel Cotswold: l'intervento di Osborne e Cameron
JD Vance si trova ora in villeggiatura nel Cotswold, nell'Oxfordshire, quindi in Inghilterra. Alcune fonti hanno rivelato al Financial Times che avrebbe chiesto una mano a George Osborne (con cui si frequenta regolarmente da una decina d'anni), il quale a sua volta si sarebbe fatto suggerire dal suo vecchio 'capo' David Cameron. "George ha fatto tutto", ha detto al Ft una persona informata dei fatti mentre "David ha dato qualche idea".
La residenza georgiana e i curiosi
E così come luogo per trascorrere le vacanze è stata scelta una casa padronale georgiana nel villaggio di Dean dove Vance si trova da domenica scorsa. L'edificio risale al XVIII secolo ed è di proprietà del milionario Johnny Hornby e di sua moglie Pippa, che si sono scusati con la popolazione locale per il "circo" che ha accompagnato la visita di Vance, dal momento che il piccolo e tranquillo paesino inglese si è ritrovato affollato da uomini dei servizi di sicurezza e anche da semplici curiosi. Gli Hornby sono inoltre amici di Cameron, che vive in fondo alla strada, quindi i più maliziosi avranno sicuramente sospettato uno 'sconto' sul costo dell'affitto.
L'organizzazione di Osborne e il cocktail party
In quest'occasione Osborne ha organizzato non solo la sua vacanza ma curato anche i particolari di un cocktail party ospitato dal vicepresidente martedì scorso nel giardino della villa. I due inoltre, Vance e Osborne, hanno cenato in questi giorni assieme ad alcuni amici di famiglia del vicepresidente.
La carriera post-politica di Osborne
L'apparente talento dell'ex cancelliere nell'organizzazione delle vacanze è l'ultimo colpo di scena della sua carriera post-politica, che lo ha visto direttore del London Evening Standard, consulente di BlackRock e partner dell'élite britannica Robey Warshaw, società di consulenza finanziaria per grandi aziende. Osborne è anche presidente del British Museum.