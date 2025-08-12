Quelle morti sospette tra i top manager russi

AGI - La morte "improvvisa" del 59enne Dmitri Osipov, presidente del consiglio di amministrazione di Uralkali, il più grande produttore mondiale di cloruro di potassio, è solo l'ultima di una lunga serie di decessi in circostanze sospette che affligge la Russia ormai dal 2022, quando è iniziata l'invasione su vasta scala dell'Ucraina.
Il Moscow Times ha calcolato che Osipov è il 18esimo top manager che muore per cause e circostanze poco chiare e riporta un elenco di tutti gli altri casi: Solo ieri, è morto Mikhail Kenin, fondatore e principale azionista di Samolet Group of Companies, il più grande costruttore russo. Anche in questo caso, non è stata resa nota la causa del decesso.
Un elenco di decessi misteriosi
Nel gennaio 2022, il 60enne direttore del Servizio di trasporto Gazprom Invest, Leonid Shulman, è stato trovato morto in un villaggio d'élite nella regione di Leningrado.
Un mese dopo, i corpi di Vladislav Avaev, ex vicepresidente di Gazprombank, nonché di sua moglie e sua figlia, furono trovati in un appartamento di Mosca.
Ad aprile 2022, Serghei Protosenya, ex top manager di Novatek, è stato trovato morto in una villa in Spagna insieme alla moglie e alla figlia. Il mese successivo, Aleksander Tyulyakov, top manager della divisione finanziaria di Gazprom, è stato trovato morto nel garage di una casa vicino a San Pietroburgo.
Decessi nel 2022
Nel luglio 2022, il corpo del 61enne Yuri Voronov, Ceo della compagnia di trasporti Astra Shipping, che lavorava per i contratti artici di Gazprom, è stato trovato nel villaggio residenziale di Morskie Terrasy, vicino al Golfo di Finlandia. L'uomo è morto per un colpo di arma da fuoco alla testa.
Nell'autunno del 2022, il presidente del consiglio di amministrazione di Lukoil, Ravil Maganov, 67 anni, è caduto dalla finestra di un ospedale. Il suo sostituto, il 66enne vladimir nekrasov, è morto un anno dopo per una "insufficienza cardiaca acuta".
A settembre dello stesso anno, ivan pechorin, direttore della Far East and Arctic Development Corporation, è caduto da una barca durante una passeggiata vicino all'isola Russky, nel Mar del Giappone.
Il mese dopo, Pavel Pchelnikov, 52enne manager delle Ferrovie Russe, è stato trovato morto sul balcone di un appartamento a Mosca, in quello che è sembrato un suicidio.
Pavel Antov, fondatore di Vladimirsky Standard, è morto cadendo dalla finestra di un hotel in India a dicembre 2022.
Morti nel 2023 e 2024
Nell'aprile del 2023, Igor Shkurko, primo vicedirettore di Yakutskenergo, è stato trovato morto in un centro di detenzione preventiva a Yakutsk.
Kristina Baykova, 28enne vicepresidente di Loko-Bank, a fine giugno 2023 è morta dopo essere caduta dalla finestra del suo appartamento all'undicesimo piano a Mosca.
Nel febbraio 2023, Vyacheslav Rovneyko, comproprietario della società petrolifera belga Nafta (B) NV e amministratore delegato dell'Unione interregionale dei carburanti, è stato trovato morto in una casa sull'autostrada Rublevo-Uspenskoe, vicino a Mosca.
Nel marzo 2024, il vicepresidente di Lukoil, Vitaly Robertus, è morto all'età di 53 anni. L'azienda non ne ha rivelato le cause e le circostanze della morte.
Nell'ottobre dell'anno scorso, Mikhail Rogachev, ex vicedirettore della Norilsk Nickel, è morto dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento a Mosca.
Il mese scorso, infine, anche Andrey Badalov, vicepresidente di Transneft, è caduto dal 17esimo piano di un edificio poco fuori dalla capitale russa ed è morto.