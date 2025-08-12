I vertici in Alaska. Quando nel 1971 Nixon e Hirohito si videro ad Anchorage

AGI - I presidenti Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno venerdì in Alaska. L'agenda ufficiale non è ancora nota ma è mistero anche sul luogo preciso del delicato summit. Le ipotesi sulla location sono le più varie, ma se la storia rappresenta un precedente, non è escluso che i due leader si incontrino in un aeroporto. Come il Ted Stevens di Anchorage, la città più grande dello Stato americano.
Le opzioni logistiche in Alaska
L'Alaska dispone di un numero limitato di piste di atterraggio in grado di ospitare sia l'Air Force One che l'aereo presidenziale russo e pochissime di esse si trovano in prossimità di infrastrutture in grado di ospitare un gran numero di funzionari, diplomatici e personale di sicurezza. La base congiunta Elmendorf-Richardson di Anchorage, insieme all'aeroporto internazionale di Anchorage, sono tra le opzioni ipotizzate dalla stampa locale, anche perché in passato hanno già ospitato incontri di alto livello.
Precedenti storici ad Anchorage
Nel settembre del 1971, il presidente Usa, Richard Nixon, incontrò l'imperatore giapponese Hirohito alla base aeronautica di Elmendorf ad Anchorage. Cinquemila spettatori gremirono un hangar per assistere al benvenuto di Nixon all'imperatore, la cui sosta ad Anchorage durante il viaggio verso l'Europa durò meno di due ore.
L'incontro Reagan-Giovanni Paolo II a Fairbanks
Il presidente Usa, Ronald Reagan, e papa Giovanni Paolo II si incontrarono all'aeroporto internazionale di Fairbanks nel maggio 1984. Dopo aver salutato il pubblico riunito all'aeroporto, Reagan e il papa conversarono privatamente nella sala d'attesa del terminal riconvertita durante la sosta di due ore del pontefice in Alaska, come ricordano i media locali in questi giorni.
Alternative: l'hotel Captain Cook di Anchorage
Se Trump e Putin volessero avventurarsi al di fuori di un aeroporto o di una base militare, una destinazione probabile potrebbe essere l'Hotel Captain Cook di Anchorage, che negli ultimi anni ha ospitato sia leader stranieri che un presidente degli Stati Uniti, anche se non contemporaneamente. Il presidente cinese Xi Jinping ha cenato in questo albergo, nel 2017, mentre rientrava a Pechino dopo aver incontrato Trump in Florida. Durante la sua incursione di quattro ore in città, Xi ha viaggiato in un corteo di 24 auto lungo la Seward Highway, chiusa al traffico per l'occasione, prima di incontrare l'allora governatore Bill Walker e il sindaco Ethan Berkowitz al ristorante Crow's Nest all'ultimo piano del Captain Cook.