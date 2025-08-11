Trump: "Chiederò a Putin di finire la guerra". Mercoledì telefonata con Zelensky 

AGI - Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto in conferenza stampa quale sarà il suo messaggio al presidente russo, Vladimir Putin, nell'incontro di ferragosto in Alaska. "Gli dirò: 'Devi porre fine a questa guerra. Devi finirlà. Lui non avrebbe mai osato mettersi contro di me. Questa guerra non sarebbe mai successa", ha affermato Trump.
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, e altri leader europei terranno mercoledì 13 agosto una conversazione telefonica con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il presidente Usa, Donald Trump, in vista del colloquio di quest'ultimo con l'omologo russo, Vladimir Putin, previsto in Alaska il 15 luglio. Lo ha riferito ai media tedeschi un portavoce di Merz.
Il portavoce non ha precisato quali capi di Stato e di governo europei parteciperanno alle conversazioni ma è presumibile si tratti dei firmatari della dichiarazione a sostegno dell'Ucraina uscita lo scorso fine settimana, ovvero i leader di Finlandia, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito, oltre allo stesso Merz, che avrebbe organizzato i colloqui. È invece confermata anche da fonti europee la partecipazione della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Presenti anche il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, e il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Secondo i media tedeschi, Merz ha organizzato due teleconferenze distinte: la prima con Zelensky, la seconda con Trump e il suo vice, JD Vance.
Zelensky: "Ora reale chanche di raggiungere pace"
"Ora è arrivato il momento in cui c'è una reale possibilità di raggiungere la pace" tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su Telegram nel quale ha riferito del suo colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman.
"Ma la pace deve essere onesta e duratura, e la sicurezza garantita", ha aggiunto Zelensky, "questo è importante non solo per l'Ucraina, ma per ogni Paese europeo".
"Ho messo fine a cinque guerre"
Donald Trump è tornato ad autocelebrarsi per aver guidato alla pace una serie di Paesi in conflitto, dall'Armenia al Congo. "Abbiamo messo fine a cinque guerre", ha detto Trump in conferenza stampa. Il presidente Usa ogni giorno ormai continua a lodare la sua attività come "uomo di pace" nella speranza di ottenere davvero il Nobel per la pace, come sogna da quando quel riconoscimento è andato a Barack Obama.