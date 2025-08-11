Trump: "Serve più pressione militare su Hamas"

AGI - Serve più pressione militare su Hamas, che non può restare nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un'intervista ad Axios. In una breve intervista telefonica, Trump ha affermato di essere d'accordo con il ragionamento di Netanyahu "secondo cui è necessaria una maggiore pressione militare su Hamas". Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che Israele deve decidere quali sono i prossimi passi a Gaza e se consentire ad Hamas di rimanere li', e ha dichiarato di credere che "non possono rimanere li'".
Il presidente Usa ha poi descritto la sua telefonata di ieri con Netanyahu, durante la quale i due leader hanno discusso dell'imminente occupazione di Gaza, come una "buona conversazione". "Ho una cosa da dire: ricordate il 7 ottobre, ricordate il 7 ottobre", ha aggiunto Trump, riferendosi al massacro compiuto da Hamas nel 2023 e riecheggiando i commenti fatti da Netanyahu durante le sue due conferenze stampa di ieri sera, nelle quali ha detto che "c'è chi ha dimenticato il 7 ottobre".