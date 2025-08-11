Tajani: "Aperti al riconoscimento della Palestina"
Tajani: "Aperti al riconoscimento della Palestina"
Home>Estero

Tajani: "Aperti al riconoscimento della Palestina"

Il vicepremier ha specificato inoltre che per farlo "dobbiamo lavorare alla costruzione di uno Stato"
L’Italie accueillera en 2026 le premier Forum euroméditerranéen sur l’eau
AFP - Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani au Sommet de Nice sur les océans
di lettura

AGI - L'Italia è aperta al riconoscimento della Palestina ed è contraria a qualsiasi piano di occupazione di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante la teleconferenza con i colleghi dell'Unione europea.

Le parole del vicepremier

ADV

"Siamo aperti al riconoscimento della Palestina, ma dobbiamo lavorare alla costruzione di uno Stato palestinese" ha detto il capo della Farnesina, "La Cisgiordania e Gaza devono essere riunificate, senza alcun ruolo per Hamas, l'Autorità Palestinese è il nostro unico partner. L'Italia ha portato proposte concrete e operative alla Conferenza di New York sulla soluzione a due Stati, co-presiedendo con l'Indonesia il gruppo di lavoro sulla Sicurezza". L'espansione delle operazioni militari, ha aggiunto Tajani, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche a conoscenza della conversazione, "metterebbe in pericolo altre migliaia di civili innocenti".

ADV

No allo sfollamento dei palestinesi

Il Ministro ha anche ribadito la "ferma contrarietà dell'Italia a qualsiasi sfollamento di massa dei palestinesi". "La nostra linea è chiara" ha detto, "fine della guerra, liberazione degli ostaggi e garanzia di pieno accesso dell'aiuto umanitario. Qualsiasi tentativo di annettere parti di Gaza o della Cisgiordania non fa che rafforzare la causa terroristica di Hamas e minare il percorso verso uno Stato palestinese". Tajani ha anche detto che l'Italia è pronta a prendere in considerazione nuove sanzioni contro i coloni violenti.

Percorso verso la pace

Riguardo il processo di pace, "il nostro obiettivo è riavviare il processo politico verso due Stati che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza e sosteniamo pienamente il piano egiziano per la ricostruzione di Gaza".

ADV