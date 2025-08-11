Senza pelo e con tante rughe, il cane più brutto del mondo

AGI - Ha il nome di un fiore bello, delicato e vivace, ma a guardarlo bene richiama alla mente più Benjamin Button. E chissà se Petunia, un giorno sarà bello come Brad Pitt. Di sicuro peggio di com'è, pare davvero difficile. Infatti è stato premiato come cane più brutto del mondo.
Un titolo da esibire con orgoglio in mezzo a tanti possono avere la lingua cadente, una deformità orribile, mancare di un occhio per non dire di denti, orecchie e coda. Petunia non ha pelo, ma un mucchio di rughe.
Il cane più brutto del mondo
A due anni è sicuramente strano. O almeno così devono aver pensato i giudici della giuria che ha assegnato il titolo nel curioso concordo di bellezza canina che si tiene ogni anno in California. Petunia è, vorrebbe essere un bulldog francese
La competizione in California
In California, il "cane più brutto del mondo" è stato scelto questo fine settimana. Nella competizione, i cani mostrano il loro tipo di bellezza. Possono avere, ad esempio, una lingua cadente, un occhio mancante o una gamba deformata. Molti dei cani che partecipano alla competizione sono stati salvati dalle strade o dagli allevamenti di cuccioli. E dunque il pedigree non conta. Così come lo standard, la postura, l'andatura. O meglio: tutto è al rovescio, al punto che cani mutilati con protesi hanno una corsia preferenziale.
Il trionfo di Petunia
Ma Petunia è sanissima. E' soltanto irrimediabilmente brutta. Il cane più rugoso che si sia mai visto, secondo i giurati, che lo hanno proferito a una specia di Carlino dal nome di Jinny Lu e a un Chiuahua di nome Poppy. Un trionfo per il simil bulldog francese che si è aggiudicato la competizione di Santa Rosa, in California, giunta ormai alla cinquantesima edizione.