L'Italia accoglierà 34 bambini di Gaza bisognosi di cure 

AGI - Palazzo Chigi continua a lavorare nell'ambito delle operazioni umanitarie assicurate dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza. Per consentire il trasporto nella nostra nazione di 34 bambini bisognosi di cure e di 91 famigliari loro accompagnatori, tredici C-130 decolleranno domani da Pisa, per rientrare il giorno successivo, 13 agosto, sugli aeroporti di Milano Linate, Ciampino e Pisa, dopo aver imbarcato il personale presso lo scalo israeliano di Eilat Ramon.
La "missione"
Sono coinvolti nelle operazioni, sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio, il ministero della Difesa, il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il ministero dell'Interno e il Dipartimento della Protezione Civile. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi.
Oltre 450 persone aiutate
Sono già 150 i bambini di Gaza e i loro familiari (oltre 460 persone) che è stato possibile ricoverare presso varie strutture sanitarie in tutto il territorio nazionale, si legge in una nota della Farnesina, facendo dell'Italia il quarto Paese al mondo - il primo fra quelli occidentali - ad aver organizzato il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia.