Il Giappone devastato da piogge torrenziali. Evacuazioni in corso

AGI - Le autorità giapponesi hanno esortato i residenti a evacuare le proprie case dopo che le forti piogge hanno provocato inondazioni e frane nel sud-ovest del Paese, causando diversi dispersi.
Riprese televisive di diverse comunità nella prefettura di Kumamoto hanno mostrato case, negozi e veicoli sommersi da circa un metro d'acqua. Fiumi in piena hanno travolto veicoli e danneggiato strade.
Piogge record e allerte di evacuazione
Oltre 40 centimetri di pioggia sono caduti in 12 ore nella città di Tamana, la più colpita della prefettura di Kumamoto, un record per la zona secondo l'Agenzia Meteorologica Giapponese. Questa mattina, sono stati emessi avvisi di evacuazione e allerte per oltre tre milioni di residenti nelle regioni sud-occidentali, ha dichiarato l'Agenzia per la Gestione degli Incendi e dei Disastri. Mentre gli avvisi più severi sono stati revocati in tutte le aree, gli avvisi di livello inferiore, inclusi alcuni avvisi di evacuazione, sono rimasti attivi fino a sera.
Possibili nuove piogge in altre zone
Sebbene le forti piogge a Kumamoto siano diminuite, fronti di pioggia attivi potrebbero colpire altre parti del Giappone in qualsiasi momento, ha dichiarato Shuichi Tachihara, responsabile delle previsioni meteo della JMA, in una conferenza stampa televisiva.