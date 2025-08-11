Esplosione nell'acciaieria U.S Steel vicino Pittsburgh

AGI - È di alcuni feriti il bilancio di un'esplosione nello stabilimento U.S. Steel di Clairton, nella periferia di Pittsburgh, in Pennsylvania. Secondo la Cbs la deflagrazione è avvenuta all'interno della "camera di inversione" della batteria 13/15. La camera funge da regolatore meccanico, garantendo una cottura uniforme del carbone nel forno. Il governatore Josh Shapiro ha scritto sui social che la sua amministrazione è in contatto con le autorità di Clairton, la Pennsylvania Emergency Management Agency e la Polizia di Stato della Pennsylvania.
My Administration is in touch with local officials in Clairton, PA as they respond to an explosion at US Steel Clairton Coke Works plant this morning. @PEMAHQ and @PAStatePolice are in touch with first responders and have offered all assistance.— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) August 11, 2025
