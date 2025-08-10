L'ordine di Trump: "Via i senzatetto da Washington. Subito"

AGI - I senzatetto devono essere trasferiti "lontano" da Washington: lo ha chiesto Donald Trump dopo giorni di valutazioni sull'ipotesi di assumere il controllo federale della capitale per far fronte a un aumento della criminalità che però non c'è.
Piani di Trump per Washington
Il Presidente ha annunciato per l'11 agosto una conferenza stampa in cui dovrebbe rivelare i suoi piani per Washington. Il Distretto di Columbia è gestito dal governo eletto a livello locale sotto la supervisione del Congresso, ma Trump minaccia di federalizzare la città e di dare alla Casa Bianca l'ultima parola su come gestirla.
Trump e la sicurezza della capitale
"Renderò la nostra Capitale più sicura e più bella di quanto non sia mai stata prima", ha scritto il presidente sulla sua piattaforma Truth Social. "I senzatetto devono andarsene, IMMEDIATAMENTE. Vi daremo un posto dove stare, ma LONTANO dalla Capitale".
La situazione dei senzatetto a Washington
Washington è al 15esimo posto nella classifica delle principali città degli Stati Uniti per numero di senzatetto, secondo le statistiche governative dell'anno scorso e sebbene migliaia di persone trascorrano ogni notte in rifugi o per strada, il numero è in calo rispetto ai livelli pre-pandemia.
Criminalità a Washington: i dati reali
All'inizio di questa settimana Trump ha anche minacciato di schierare la Guardia Nazionale nell'ambito di una stretta su quella che, a suo dire, è l'aumento della criminalità a Washington. I crimini violenti nella capitale, in realtà, sono diminuiti del 26% nella prima metà del 2025 rispetto all'anno precedente. Secondo le statistiche della polizia il tasso di criminalità nel 2024 era già il più basso degli ultimi trent'anni e secondo il sindaco, Muriel Bowser, "non c'è alcuna impennata del crimine".