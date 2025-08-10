Ferita da missile Iraniano, muore 91enne superstite dell'Olocausto

ADV
AGI - Olga Weissberg, una sopravvissuta all'Olocausto di 91 anni, rimasta ferita in un attacco missilistico iraniano a giugno, sarebbe morta, secondo quanto rivela il Times of Israel.
Secondo i media ebraici, la donna sarebbe morta ieri sera a Rehovot, circa due mesi dopo un attacco missilistico sulla città. Non sono stati immediatamente forniti ulteriori dettagli.
Altre trenta persone in Israele furono uccise dai missili iraniani durante la guerra durata 12 giorni, di cui 29 erano civili e uno era un soldato fuori servizio che si trovava a casa con la sua famiglia.
