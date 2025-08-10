Due pugili muoiono nella stessa sera a Tokyo

AGI - Due pugili giapponesi sono morti a causa delle ferite riportate in combattimenti separati durante lo stesso evento a Tokyo. Il tragico evento ha scosso il mondo dello sport.
Il peso superpiuma Shigetoshi Kotari e il peso leggero Hiromasa Urakawa, entrambi 28enni, hanno combattuto la stessa sera, il 2 agosto, alla Korakuen Hall di Tokyo. Entrambi sono stati immediatamente trasportati in ospedale e sottoposti a un delicato intervento chirurgico al cervello nel tentativo di salvarli.
L'esito dei combattimenti e le conseguenze
Kotari aveva ottenuto un pareggio dopo 12 round contro il suo connazionale Yamato Hata, ma poco dopo ha perso i sensi. Purtroppo, è morto la notte dell'8 agosto, come annunciato dalla sua palestra, la MT Boxing, sul suo sito web sabato sera.
La sorte di Urakawa
La lotta di Urakawa è stata interrotta all'ottavo e ultimo round contro Yoji Saito e, tragicamente, ha ceduto alle ferite riportate nel combattimento, come comunicato dalla World Boxing Organization su Instagram. Urakawa è morto sabato sera, secondo quanto riportato dai media locali.
Un evento senza precedenti
Tsuyoshi Yasukochi, segretario generale della Japan Boxing Commission, ha dichiarato ai media locali che potrebbe essere la prima volta in Giappone che due combattenti subiscono interventi chirurgici di apertura del cranio per le ferite subite nello stesso evento, sottolineando la gravità della situazione.