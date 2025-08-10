Si appende alla maniglia di un treno ad alta velocità. Salvato dal macchinista
Il fatto è avvenuto in Austria. L'uomo, un algerino di 24 anni, è stato fermato dalla polizia dopo l'arrivo del treno alla stazione di Meidling a Vienna
AGI - Un uomo che si era appeso a un treno ad alta velocità ed è sopravvissuto. È successo a St. Polten, a ovest di Vienna, dove l'uomo si è aggrappato a una maniglia ed è stato poi tirato a bordo dopo che qualcuno ha tirato il freno di emergenza.
Il treno era partito da Zurigo diretto alla capitale austriaca e l'uomo è saltato tra due carrozze mentre il treno si stava allontanando dopo una fermata a St. Polten. Ha iniziato a bussare ai finestrini mentre il treno prendeva velocità per attirare l'attenzione, finché il macchinista non ha attivato il freno di emergenza.
L'uomo, un algerino di 24 anni, è stato fermato dalla polizia dopo l'arrivo del treno alla stazione di Meidling a Vienna.