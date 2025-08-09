Rilasciato Bao Fan: il finanziatore delle big tech

AGI - È tornato in libertà, due anni dopo essere scomparso dalle scene, il finanziatore cinese del settore tecnologico Bao Fan, protagonista nell'ascesa di alcuni dei più grandi gruppi tecnologici cinesi.
Bao ha supervisionato IPO di grande successo e la storica fusione del 2015 tra il gigante del ride-hailing Didi e il suo principale concorrente dell'epoca, Kuaidi Dache.
Era svanito nel febbraio 2023, mentre le autorità avviavano una campagna repressiva contro importanti venture capitalist cinesi. A febbraio dello scorso anno la sua banca d'investimento, China Renaissance, aveva annunciato che Bao si era dimesso dalla carica di direttore.
Bao era noto per i suoi stretti legami con i principali dirigenti del settore tecnologico del Paese ed era considerato una celebrità negli ambienti del capitale di rischio. La sua scomparsa - e il successivo annuncio che China Renaissance stava "collaborando a un'indagine condotta da alcune autorità" - ha suscitato scalpore in tutto il settore dei servizi finanziari. Da allora Pechino ha teso un ramoscello d'ulivo al settore privato del Paese. A febbraio, il presidente Xi Jinping ha incontrato importanti leader aziendali, tra cui Jack Ma di Alibaba, Pony Ma di Tencent e Lei Jun di Xiaomi e pochi mesi dopo, la Cina ha introdotto una legge volta a promuovere il settore privato.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone