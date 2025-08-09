Eutanasia per tre tigrotti siberiani abbandonati dalla madre

AGI - Tre cuccioli di tigre siberiana abbandonati dalla madre, che ha rapidamente smesso di allattarli, hanno dovuto essere soppressi dallo zoo tedesco di Lipsia. Dopo aver partorito mercoledì sera, la tigre Yushka, alla prima cucciolata, inizialmente "si è presa cura in modo esemplare della sua prole", ha spiegato lo zoo della Germania orientale. Ma da giovedì pomeriggio, si è "allontanata dai suoi cuccioli", in particolare smettendo di nutrirli.
La difficile decisione dello zoo
La decisione di sopprimerli è stata presa dopo due giorni durante i quali i cuccioli "sono diventati sempre più deboli". Lo zoo ha dovuto assumersi una "grave responsabilità" risparmiando ai piccoli "la morte per fame", ha spiegato il veterinario Andreas Bernhard.
Comportamento materno e rischio di estinzione
L'interruzione della riproduzione "senza apparente motivo" fa parte del "repertorio comportamentale delle giovani madri inesperte nel regno animale", spiega il direttore dello zoo Jorg Junhold. I felini più grandi del mondo, le tigri siberiane o tigri dell'Amur, vivono principalmente nell'Estremo Oriente russo, dove sono a rischio di estinzione. Alla fine di luglio, un altro zoo tedesco, lo zoo di Norimberga, ha massacrato dodici dei suoi babbuini, sostenendo che il loro recinto fosse sovraffollato.
Proteste degli animalisti
Gli attivisti per i diritti degli animali sono entrati nello zoo per protestare contro questa decisione, accusandolo di cattiva gestione degli animali.