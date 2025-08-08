Netanyahu: "Conquistare Gaza City".

AGI - Via libera del governo israeliano all'occupazione di Gaza. Dopo una riunione fiume del gabinetto di sicurezza, riferisce Axios, è stata approvata la proposta del primo ministro Benyamin Netanyahu.
L'ufficio del primo ministro ha confermato che il gabinetto di sicurezza ha approvato il piano per l'occupazione di Gaza City da parte delle Forze di difesa israeliane. Israele fornirà aiuti umanitari alla popolazione civile al di fuori delle zone di combattimento.
La maggioranza dei membri del gabinetto ha inoltre appoggiato un elenco di cinque principi che Israele richiederà per la fine della guerra:
- il disarmo di Hamas;
- il ritorno di tutti i 50 ostaggi rimasti, 20 dei quali si ritiene siano ancora vivi;
- La smilitarizzazione della Striscia;
- il controllo di sicurezza israeliano sulla Striscia;
- l'istituzione di un'amministrazione che non sia ne' Hamas ne' l'Autorità Palestinese.
La maggioranza assoluta dei ministri del gabinetto israeliano ha ritenuto che "il piano alternativo presentato non avrebbe portato ne' alla sconfitta di Hamas, ne' al ritorno degli ostaggi". Il riferimento dovrebbe essere legato alla proposta presentata dal Capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, che aveva espresso la sua opposizione all'occupazione della Striscia di Gaza.
Nella dichiarazione dell'ufficio del premier israeliano si evidenzia, quindi, che l'operazione riguarderà Gaza City dove attualmente risiedono circa 800mila abitanti. L'obiettivo sarebbe quello di evacuare i residenti della città entro il 7 ottobre 2025, ovvero in coincidenza con il secondo anniversario del massacro di Hamas.