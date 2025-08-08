Si schianta un aereo in Kenya, almeno 6 morti

AGI - Almeno sei persone sono morte e due sono rimaste ferite nello schianto di un velivolo leggero di Amref Flying Doctors in un'area residenziale alla periferia di Nairobi. Lo ha confermato il commissario della contea di Kiambu, Henry Wafula, citato dai media locali.
Secondo quanto riferito, tra le vittime figurano quattro membri dell'equipaggio sanitario (tra cui un medico e un'infermiera) a bordo del Cessna Citation 560, immatricolato 5Y-FDM, e due civili che si trovavano a terra al momento dell'impatto. I due feriti, tra cui un'anziana donna, sono stati trasportati in ospedale. La Kenya Civil Aviation Authority (Kcaa) ha reso noto che l'aereo era decollato alle 14:14 ora locale dall'aeroporto Wilson di Nairobi diretto a Hargeisa, nel nord della Somalia, e si è schiantato tre minuti dopo nell'area di Mwihoko.
Reazione della KCAA e operazioni di soccorso
"Siamo profondamente addolorati per questo tragico incidente che ha coinvolto una missione di aeroambulanza. La nostra priorità immediata è sostenere le operazioni di soccorso e fornire assistenza alle famiglie colpite", ha dichiarato in una nota il direttore generale della Kcaa, Emile Arao.
Indagini e collaborazione di Amref Flying Doctors
Le operazioni di ricerca e soccorso sul luogo dell'incidente sono state condotte dalle Kenya Defence Forces e dal National Police Service. Il Dipartimento per le indagini sugli incidenti aerei ha inviato una squadra per accertare le cause dello schianto. In un comunicato diffuso su X, Amref Flying Doctors ha confermato l'accaduto e ha sottolineato la sua piena collaborazione con le autorità aeronautiche e i soccorritori. "La nostra attenzione è rivolta alla sicurezza e al benessere di coloro che erano a bordo e al pieno supporto delle loro famiglie e colleghi", ha dichiarato l'amministratore delegato dell'organizzazione, Stephen Gitau. Immagini diffuse dai media locali mostrano il relitto avvolto dalle fiamme mentre i residenti osservano a distanza.