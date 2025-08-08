La Norvegia estrada un uomo accusato del genocidio del Ruanda

AGI - La Norvegia ha estradato un uomo sospettato di coinvolgimento nel genocidio del 1994 in Ruanda nel Paese dei Grandi Laghi, hanno dichiarato venerdì funzionari di entrambe le nazioni. Francois Gasana, 53 anni, è stato arrestato in Norvegia nel 2022 dalla polizia che, all'epoca, aveva affermato che Kigali lo aveva accusato di "aver commesso un omicidio durante il genocidio del 1994".
Un tribunale di Oslo ha stabilito l'anno successivo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua estradizione. Un appello è stato successivamente respinto e la sua estradizione è stata confermata nel giugno di quest'anno. Si stima che 800.000 Tutsi e Hutu moderati siano stati uccisi in 100 giorni di massacri innescati dall'assassinio del presidente ruandese Juvenal Habyarimana nell'aprile del 1994. Il portavoce dell'Autorità Nazionale per l'Accusa Pubblica (NPPA) del Ruanda, Faustin Nkusi, ha confermato che Gasana era tornato nel Paese "dopo la sua espulsione dal Regno di Norvegia".
È stato "condannato a 19 anni di carcere dal tribunale di Nyange Gacaca per il suo ruolo nel crimine di genocidio", ha dichiarato Nkusi in una nota.
In seguito al genocidio, il Ruanda istitui' i tribunali popolari "gacaca" in tutto il Paese, dove gli aggressori si confrontavano con le loro vittime.Nkusi ha affermato che Gasana aveva vissuto durante il genocidio nella Provincia Occidentale e aveva frequentato la scuola secondaria Save. Ma la dichiarazione non ha fornito ulteriori dettagli. Gasana aveva trovato un proprio avvocato, spiegando che al ritorno di un sospettato "le sentenze Gacaca vengono dichiarate nulle e il processo ricomincia da capo". Non era chiaro quando sarebbe iniziato il processo.
Nkusi ha elogiato la Norvegia "per l'estrazione dei fuggitivi del genocidio, la continua cooperazione in materia di assistenza legale reciproca e il contributo allo sforzo globale per combattere l'impunità". Ahishakiye Naphtal, segretario esecutivo del gruppo dei sopravvissuti al genocidio, Ibuka, ha accolto con favore la notizia.
Gasana era un giovane che "a causa dell'ideologia del genocidio di cui era stato nutrito... ha commesso crimini cosi' efferati", ha affermato. Tuttavia, ha affermato che molti altri sospettati sono ancora in libertà all'estero e ha esortato altre nazioni ad agire come la Norvegia. Le autorità norvegesi hanno confermato l'estradizione, affermando in una dichiarazione che era "in conformità con la decisione finale presa dal re in consiglio il 24 giugno 2025".
Negli ultimi anni, la Norvegia ha ricevuto una serie di richieste di estradizione per sospettati di genocidio ed è tra i sei paesi occidentali in cui i tribunali hanno emesso condanne dal 2009.