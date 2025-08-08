Nasa fotografa per la prima volta la cometa che viaggia a 209.000 km/h

AGI - Sta viaggiando a 209.000 km/h verso il nostro sistema solare e quelle di oggi sono le sue immagini più nitide di sempre. Si tratta di 3I-Atlas, una cometa interstellare ad alta velocità in visita al nostro sistema solare, fotografata dal telescopio spaziale Hubble della Nasa.
La cometa, scoperta il mese scorso da un telescopio in Cile, e resa pubblica poche ore fa dalla Nasa e dall’agenzia spaziale europea, è solo il terzo oggetto interstellare conosciuto ad aver attraversato il nostro sistema solare.
Hubble è una delle numerose missioni della flotta di telescopi spaziali della Nasa destinate all'osservazione di questa cometa che non rappresenta una minaccia per la Terra.
La cometa 3I/ATLAS sta viaggiando attraverso il nostro sistema solare alla velocità sbalorditiva di 130.000 miglia (209.000 chilometri) all'ora, la velocità più alta mai registrata per un visitatore del sistema solare. Questa corsa mozzafiato è la prova che la cometa ha vagato nello spazio interstellare per molti miliardi di anni.
“L'effetto fionda gravitazionale delle innumerevoli stelle e nebulose che la cometa ha superato ha aggiunto slancio, aumentando la sua velocità”, fanno sapere dall’agenzia spaziale. In pratica, più a lungo 3I/ATLAS è rimasta nello spazio, più la sua velocità è aumentata.
Hubble ha anche catturato un pennacchio di polvere espulso dal lato della cometa riscaldato dal Sole e il segno di una coda di polvere che si allontana dal nucleo. Secondo gli astronomi della Nasa, questo visitatore interstellare ha avuto origine in un altro sistema solare altrove nella nostra galassia, la Via Lattea.
“Questo ultimo turista interstellare fa parte di una popolazione di oggetti finora non rilevati che stanno gradualmente emergendo”ha spiegato David Jewitt dell'Università della California, capo del team scientifico per le osservazioni del telescopio Hubble, sul sito ufficiale della Nasa - Questo è ora possibile grazie alle potenti capacità di rilevamento del cielo di cui non disponevamo in precedenza. Abbiamo superato una soglia”.