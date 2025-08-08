Le "scarpe brutte" non vanno più. Crocs crolla in borsa (ma per colpa dei dazi) 

AGI - Le azioni del produttore statunitense di calzature Crocs sono crollate di quasi il 30% dopo che l'azienda ha annunciato un calo delle vendite dovuto ai dazi, alla "estrema cautela" dei consumatori statunitensi e ai segnali che la tendenza delle "scarpe brutte" potrebbe essere in declino. Lo riportano i media Usa.
Le azioni del produttore di zoccoli e sandali in schiuma sono scese del 29,2% dopo che l'azienda ha previsto un calo dei ricavi tra il 9% e l'11% nel trimestre in corso, mentre gli analisti si aspettavano una leggera crescita. Un impatto negativo sulla redditività, secondo l'azienda, è dovuto ai dazi decisi dall'amministrazione di Donald Trump: "la continua incertezza derivante dall'evoluzione della politica commerciale globale e dalle relative pressioni sui consumatori" è uno dei motivi del calo, sostiene l'azienda Usa.
Susan Healy, direttore finanziario, ha affermato che i dazi peseranno per 40 milioni di dollari sui conti dell'azienda nella seconda metà del 2025 e di 90 milioni di dollari su base annua, in base all'attuale mix di approvvigionamento.
Il crollo del prezzo delle azioni di Crocs è stato il più forte calo giornaliero dal 2011, portando la valutazione delle azioni al livello più basso da quasi tre anni. Andrew Rees, amministratore delegato del gruppo, ha affermato che ci sono "ampie prove" che alcuni consumatori in Nord America siano "estremamente cauti; non acquistano, non vanno nemmeno nei negozi e vediamo un calo degli acquisti". Ha spiegato che gli americani "già attenti" erano preoccupati per gli aumenti di prezzo attuali e futuri. Rees ha descritto il contesto nella seconda metà dell'anno come "preoccupante" e ha affermato che ciò si riflette chiaramente negli ordini dei partner commerciali dell'azienda.
Considerate a lungo 'un passo falso' nella moda, le vendite di Crocs sono aumentate vertiginosamente durante la pandemia di coronavirus, quando le persone cercavano calzature più comode. Un paio di Crocs dorate è apparso sul red carpet degli Oscar nel 2021. Le Crocs sono realizzate in una speciale resina espansa leggera e inodore, e inizialmente erano destinate a velisti e appassionati di sport acquatici, prima di diventare più popolari a metà degli anni 2000. Tuttavia, sebbene le Crocs abbiano un ampio appeal e siano indossate da celebrità come Drew Barrymore, Rees ha riconosciuto che i gusti dei clienti stanno cambiando, con una tendenza a "tornare verso le calzature sportive".