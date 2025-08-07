Veronika, sopravvissuta nel sonno a un missile russo

AGI - Veronika Osintseva, 23 anni, si era addormentata nel suo letto al nono piano di un condominio a Kiev solo per svegliarsi nel cuore della notte su un cumulo di macerie. Aveva visto la gamba coperta di sangue e aveva gridato per chiamare aiuto, pensando solo al dolore e non a come fosse sopravvissuta a un volo di quasi 30 metri.
Solo quando un soccorritore era salito sul cumulo di macerie per portarla sul marciapiede aveva realizzato che non era più nella sua camera, ma in strada.
Una tragica scoperta
Ma non avrebbe avuto nemmeno il tempo di realizzare che era stato un miracolo a tenerla in vita che si sarebbe trovata a fare i conti con la più terribile delle realtà: i suoi genitori, che dormivano nella stanza accanto, erano rimasti vittime nell'attacco russo su Kiev costato la vita a 28 persone, cinque delle quali bambini. Era stata una delle notti più sanguinose per Kiev dall'inizio della guerra: 32 morti in una manciata di ore.
Simbolo di resistenza
La sua storia, riportata dal New York Times, ha affascinato gli ucraini, mentre gli incessanti attacchi con missili e droni russi infliggono un crescente tributo di vittime civili in tutto il Paese. La polizia di Kiev ritiene che la ragazza sia stata scaraventata fuori dal suo appartamento dall'esplosione, ma di non avere alcuna spiegazione su come abbia fatto a sopravvivere alla caduta. Serhiy Dubrov, direttore dell'ospedale in cui è ricoverata, ha spiegato che Veronika ha riportato una frattura alla gamba, una commozione cerebrale e numerose lacerazioni, ma nel complesso sta bene. È stata intervistata sul letto d'ospedale, la sua storia si è diffusa rapidamente ed è diventata un simbolo della resistenza della popolazione civile alla violenza dei bombardamenti russi.
Un angelo custode
"Un angelo la teneva stretta", ha detto una vicina, "Il mondo ha ancora bisogno di lei". Ashot Chakhoyan, che con Veronika Osintseva frequenta il college di arti performative dice che l'amica è speciale non solo perché è sopravvissuta alla caduta, ma anche per il suo "forte senso di giustizia". "È sopravvissuta per una ragione: perché l'umanità capisca qualcosa", ha detto.
Appello alla pace
Veronika è anche un'attivista politica. Prima dell'attacco missilistico al suo palazzo e durante una recente ondata di proteste anticorruzione a Kiev - le prime manifestazioni di piazza dall'invasione russa di tre anni e mezzo fa - aveva attirato su di sé gli obiettivi di fotografi e cameraman mentre scriveva slogan con il gesso sull'asfalto. La notte prima dell'attacco missilistico aveva scritto un discorso che avrebbe voluto pronunciare durante una protesta prevista per il giorno dopo. Ora, nel suo letto d'ospedale, si dice profondamente preoccupata per le ingiustizie nel mondo. "Com'è possibile che stiamo ancora combattendo nel XXI secolo? Com'è possibile che produciamo armi quando nessuno ha il diritto di togliere la vita a qualcuno", chiede, "Voglio essere ascoltata. Mi viene spesso detto che non possiamo cambiare nulla. Ma un essere umano ha sempre la possibilità di scegliere tra violenza e pace".