Ghiacciaio si scioglie, riaffiora corpo di un uomo scomparso 28 anni fa

AGI - La famiglia di un uomo scomparso, il cui corpo è stato ritrovato su un ghiacciaio in scioglimento in Pakistan dopo 28 anni, ha dichiarato che il suo recupero ha portato loro un po' di sollievo. Il corpo del 31enne Nasiruddin è stato avvistato dalla gente del posto vicino al bordo del ghiacciaio Lady Meadows in fase di ritiro, nella regione di Kohistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa.
La sua famiglia ha dichiarato che lui e suo fratello erano fuggiti in montagna dopo una lite nel loro villaggio nel 1997, quando l'uomo era caduto in un crepaccio. Suo fratello è sopravvissuto.
"La nostra famiglia non ha lasciato nulla di intentato per rintracciarlo nel corso degli anni", ha detto Malik Ubaid, nipote del defunto. "I nostri zii e cugini hanno visitato il ghiacciaio diverse volte per vedere se il suo corpo potesse essere recuperato, ma alla fine hanno rinunciato perché non era possibile.
"Nasiruddin, che usava un solo nome, era marito e padre di due figli.Il suo corpo ben conservato, con ancora un documento d’identità, è stato trovato il 31 luglio da un pastore locale e sepolto mercoledì. "Finalmente, abbiamo un po' di sollievo dopo il recupero del suo corpo senza vita", ha detto Ubaid. Il Kohistan è una regione montuosa dove si estendono le propaggini esterne dell'Himalaya.
Il Pakistan ospita oltre 13.000 ghiacciai, più di qualsiasi altro posto sulla Terra al di fuori dei poli.L'aumento delle temperature globali legato al cambiamento climatico causato dall'uomo, tuttavia, sta causando il rapido scioglimento dei ghiacciai.