Nell'ufficio di Netanyahu si decide il destino di Gaza
Nella riunione del Gabinetto di sicurezza presente anche la procuratrice generale Gali Baharav-Miara
AGI - Il Gabinetto di Sicurezza israeliano è riunito per votare se procedere o meno con un'occupazione militare su vasta scala della Striscia di Gaza. Lo riporta Channel 12.
Nell'ufficio del primo ministro a Gerusalemme è presente anche la procuratrice generale Gali Baharav-Miara, nonostante il voto unanime del governo all'inizio di questa settimana per rimuoverla dal suo incarico.
Fuori dalla riunione, i manifestanti protestano contro la proposta di espandere le operazioni militari nella Striscia, un’eventualità che, a loro dire, metterà a rischio la vita degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. I manifestanti chiedono un accordo per porre fine alla guerra e il rilascio di tutti gli ostaggi.