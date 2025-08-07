La Francia brucia, si spera nella brezza marina

AGI - Diversi villaggi nel sud della Francia sono in stato di massima allerta nel terzo giorno del più grande incendio boschivo dell'estate, con fiamme che continuano a devastare migliaia di ettari, sebbene la loro intensità sia diminuita.
Il vento che spingeva il rogo verso la costa mediterranea è cambiato nel pomeriggio di ieri, deviando il pericolo verso il massiccio delle Corbières, e quindici comuni sono già stati colpiti direttamente o indirettamente.
"La retroguardia dell'incendio è diventata il fronte", ha detto il colonnello Christophe Magny, capo dei vigili del fuoco del dipartimento dell’Aude. Il fronte, ancora incontrollabile, sta tornando "al suo punto di partenza" e "in zone boschive piuttosto inaccessibili", ha aggiunto la segretaria generale della prefettura dipartimentale, Lucie Roesch.
Devastati 16.000 ettari, danni gravi alle abitazioni
Partito martedì pomeriggio dal villaggio di Ribaute, tra Carcassonne e Narbonne, il più grande incendio dell’estate francese ha devastato 16.000 ettari di vegetazione e pinete: "più dell'intera città di Parigi", secondo il colonnello Magny. Ha inoltre distrutto o danneggiato 25 abitazioni e bruciato 35 veicoli.
Una vittima e tredici feriti
A Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, una donna di 65 anni che si era rifiutata di uscire di casa è stata trovata morta nella sua abitazione, devastata dalle fiamme. La prefettura ha inoltre segnalato 13 feriti: due residenti ricoverati in ospedale, uno dei quali ha riportato gravi ustioni, e undici vigili del fuoco.
Al calare della notte di mercoledì, l'incendio – che il primo ministro François Bayrou ha descritto come una "catastrofe di portata senza precedenti" – stava ancora bruciando. Ma la sua diffusione, che in precedenza era di "1.000 ettari all'ora", sta "diminuendo di intensità", ha detto Rémi Recio, sottoprefetto di Narbona.
La tramontana, un vento secco e caldo che alimentava l’incendio, è stata sostituita da una brezza marina che soffierà di nuovo oggi e porterà aria più umida e meno favorevole alla propagazione dell’incendio.
Evacuazioni e mezzi aerei mobilitati
Ci sono ancora 90 km di margini boschivi, il che rende difficile il lavoro dei vigili del fuoco. Mille dei 2.200 residenti colpiti dall’incendio sono stati evacuati dalle loro case.
Di fronte all’incendio, sono state mobilitate tutte le risorse aeree nazionali. Anche l’Unione Europea ha annunciato di essere "pronta a mobilitare" risorse. "L’Europa è al fianco della Francia mentre i peggiori incendi boschivi della sua storia recente imperversano nella regione dell’Aude", ha dichiarato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, su X.
Estate nera per la Francia
Alla fine di luglio, a metà della stagione estiva, la Protezione Civile aveva registrato oltre 15.000 ettari bruciati in tutto il Paese, con 9.000 incendi divampati, principalmente sulla costa mediterranea. Si tratta dell’incendio più grande in Francia da quasi vent’anni.