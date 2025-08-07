Ventuno casi in Florida di Escherichia coli per consumo di latte crudo

AGI - La Florida sta affrontando un focolaio di "E. coli" legato al consumo di latte crudo, una delle controverse bevande preferite del segretario alla Salute americana Robert F. Kennedy Jr. e dai sostenitori del suo movimento, "Make America Healthy Again".
Casi di E. coli e consumo di latte non pastorizzato
Le autorità sanitarie statali hanno registrato ventuno casi collegati a questo batterio, l'Escherichia Coli, che colpisce l'intestino ed è associato al consumo di latte non pastorizzato. La pastorizzazione è un processo che consiste nel riscaldare il latte a circa 63 gradi Celsius per trenta minuti, al fine di eliminare agenti patogeni come l'E. coli, ma il latte crudo salta questa fase.
Ricoveri dopo consumo di latte crudo
Delle ventuno persone colpite dal batterio, sette sono state ricoverate dopo aver bevuto latte crudo in una fattoria che si trova nel nord-est o nel centro della Florida. Le autorità non hanno voluto rivelare quale. "Le pratiche igienico-sanitarie in quella fattoria - ha dichiarato il dipartimento della Salute - sono particolarmente preoccupanti, vista l'entità dei casi".
Sintomi e rischi per la salute
Le infezioni possono causare sintomi come diarrea, vomito e crampi addominali. Nei casi più gravi, soprattutto nei bambini, possono portare a insufficienza renale. In Florida, il latte crudo è legalmente venduto solo come alimento per animali, non per il consumo umano, il che limita la possibilità di applicare rigorosi standard igienici.
Aumento della richiesta e legalizzazione del latte crudo
Le etichette sui contenitori devono indicare chiaramente che il latte è destinato all'uso animale. Ma la richiesta da parte degli americani è cresciuta da quando Kennedy Jr ha dichiarato di bere esclusivamente latte crudo. La base trumpiana di Make America Healthy Again ha elogiato in passato l'annuncio di Kennedy Jr di legalizzare e rendere il latte crudo più disponibile a livello nazionale.