Dazi, i conti che non tornano nelle promesse di Trump

AGI - Trump - e i suoi detrattori - hanno descritto i suoi dazi come un terremoto destinato a trasformare l'economia statunitense. Finora, scrive il Wall Street Journal, l'impatto è stato per lo più una serie di scossette. Negli ultimi mesi, il presidente ha promesso che un nuovo regime doganale avrebbe ridotto drasticamente il deficit commerciale e costretto i produttori a riportare la produzione negli Stati Uniti. I suoi detrattori hanno avvertito che i dazi avrebbero innescato una forte inflazione e persino carenze nei negozi già quest'estate.
A sei mesi dall'inizio dell'esperimento, con probabili ulteriori annunci di dazi nei prossimi giorni, l'economia non è crollata. L'inflazione è aumentata, ma non è schizzata alle stelle. I consumatori non trovano scaffali vuoti. Come promesso da Trump, i dazi hanno portato decine di miliardi di entrate extra nelle casse federali. Si tratta di una somma significativa, ma non sufficiente a sostituire le imposte sul reddito nel modo auspicato dalla Casa Bianca.
I nuovi dati diffusi martedì hanno mostrato un calo del deficit commerciale a giugno, al livello più basso da settembre 2023. Gli economisti hanno affermato che ciò sembra essere dovuto principalmente a un'inversione di tendenza rispetto all'enorme impennata delle importazioni prima dell'arrivo dei dazi, piuttosto che a un segnale di una tendenza al ribasso sostenuta del deficit commerciale. Anche alcune delle altre promesse di Trump non si stanno concretizzando. Le aziende non si stanno affrettando a tornare in patria, in parte perché la politica tariffaria caotica e in continua evoluzione ha paralizzato il processo decisionale.
Alcuni economisti sostengono che ciò sia dovuto anche al fatto che i dazi non sono abbastanza elevati da costringere molti tipi di produzione a delocalizzare negli Stati Uniti. Le azioni di Trump finora hanno aumentato l'aliquota tariffaria media effettiva su tutti i beni importati a circa il 18%, dal 2,3% dell'anno scorso. Si tratta dei livelli più alti dagli anni '30.
"I dazi, sebbene elevati, spesso non sono sufficienti a compensare un dollaro ancora forte che rende costosa la produzione negli Stati Uniti", ha affermato Brad Setser, senior fellow del Council on Foreign Relations ed ex funzionario economico e commerciale delle amministrazioni Biden e Obama. è ancora presto per dirlo, e molto non è chiaro. La tregua commerciale con la Cina scadrà il 12 agosto, mentre un'altra con il Messico scadrà a ottobre. Gli economisti prevedono che i dazi più elevati causeranno danni, spingendo al rialzo l'inflazione e contribuendo a un rallentamento della crescita economica. Il PIL è cresciuto a un ritmo annualizzato dell'1,2% nella prima metà dell'anno, rispetto al 2,5% dell'anno scorso. Per ora, nè i timori nè le promesse più grandi si stanno concretizzando.
Il nodo dell'inflazione
L'ultima rilevazione dell'inflazione ha mostrato che i prezzi al consumo sono aumentati del 2,7% a giugno rispetto all'anno precedente. Si tratta di un aumento più rapido rispetto a quello del 2,4% di maggio, e un segnale che i dazi stanno facendo aumentare i prezzi di alcuni beni, hanno affermato gli economisti, ma l'impatto finora è stato più lieve di quanto molti si aspettassero. Maggiori chiarimenti arriveranno la prossima settimana, quando saranno pubblicati i dati sull'inflazione di luglio.
Un motivo per cui i consumatori non hanno avvertito una maggiore pressione sui prezzi è dovuto al fatto che molte aziende statunitensi per ora stanno assorbendo i costi aggiuntivi dei dazi perchè sono riluttanti a perdere clienti aumentando i prezzi fino a quando non sarà assolutamente necessario. La maggior parte degli economisti prevede che le aziende alla fine scaricheranno una parte maggiore dei costi sui consumatori. Alberto Cavallo, professore alla Harvard Business School che sta monitorando i prezzi di quattro importanti rivenditori al dettaglio, ha scoperto che i beni importati costano circa il 3% in più da quando i dazi hanno iniziato ad aumentare e quelli di articoli per la casa, mobili ed elettronica sono aumentati in modo particolarmente rapido. "L'entità degli aumenti non è particolarmente elevata rispetto alle aliquote tariffarie", perché gran parte dell'onere è stato sopportato dagli importatori statunitensi, dice. Se i dazi sulla maggior parte dei principali partner commerciali si attestassero tra il 10% e il 15%, Cavallo prevede che i prezzi dei beni importati aumenteranno gradualmente di un altro 3-4% entro la fine dell'anno.
Le entrate fiscali
Nel frattempo, gli economisti affermano che è improbabile che le promesse più importanti di Trump si realizzino. Il governo degli Stati Uniti ha incassato 127 miliardi di dollari di entrate tariffarie dagli importatori quest'anno, circa 72 miliardi di dollari in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo il Penn Wharton Budget Model. Trump ha suggerito che le entrate aggiuntive potrebbero sostituire l'imposta sul reddito per molti americani, in particolare per coloro che guadagnano meno di 200.000 dollari, ma i conti non tornano. Nel 2022, ad esempio, il 90% delle famiglie più povere - quelle con redditi lordi rettificati inferiori a circa 179.000 dollari - ha pagato circa 600 miliardi di dollari di imposte sul reddito.
I dazi potrebbero sostenere alcuni tipi di produzione nazionale, in particolare settori come l'acciaio, che dispongono di una capacità produttiva in eccesso che può essere aumentata abbastanza facilmente. Negli ultimi mesi, alcune piccole e medie imprese manifatturiere hanno già segnalato un aumento degli ordini da parte di clienti che cercano di evitare di pagare i dazi, soprattutto nel breve periodo precedente alla riduzione al 30% delle nuove imposte sulle importazioni di prodotti cinesi del 145%.
I costi dell'incertezza
Tuttavia, molti prodotti saranno comunque più economici e facili da produrre all'estero, dati gli elevati costi della manodopera statunitense e le complesse catene di approvvigionamento che si sono sviluppate in Paesi come la Cina, dicono alcuni economisti. L'opacità degli accordi commerciali annunciati da Trump e la tendenza del Presidente a cambiare idea scoraggiano inoltre le aziende dall'investire un miliardo di dollari o più in una nuova fabbrica negli Stati Uniti. Timothy Fitzgerald, economista dell'Università del Tennessee e consulente economico di Trump durante il suo primo mandato, ha affermato di sostenere l'uso dei dazi in alcuni casi e ritiene che un'aliquota di circa il 15% - il livello fissato da Trump in alcuni dei primi accordi commerciali - potrebbe essere sufficiente a spingere alcuni settori a tornare in patria. Ma l'incertezza sta facendo riflettere gli investitori, ha affermato. Un segnale di malessere è che il rapporto sul PIL del secondo trimestre ha mostrato un calo significativo della spesa per le strutture, comprese le fabbriche, ha affermato.
Secondo Maurice Obstfeld, ricercatore senior presso il Peterson Institute for International Economics, è improbabile che i dazi, così come sono attualmente, alterino significativamente il deficit commerciale, perché le esportazioni probabilmente diminuiranno contemporaneamente alle importazioni. Poiché i dazi costringono gli Stati Uniti a importare meno, i produttori nazionali dovranno produrre più beni di quelli che importavano in passato, il che lascerà meno risorse - come lavoratori e spazi produttivi - per produrre beni da esportare.
L'opinione pubblica
Secondo un recente sondaggio del Wall Street Journal, gli americani non apprezzano il programma tariffario di Trump. Circa il 57% disapprova il modo in cui Trump sta gestendo i dazi, 17 punti in più rispetto alla quota di elettori che li approva. Il sondaggio rileva inoltre che il 55% degli elettori disapprova la gestione dell'inflazione da parte di Trump, superando di 11 punti percentuali il consenso. La Casa Bianca, però, sostiene che l'agenda commerciale del presidente è stata un successo.
"Per quanto i Democratici siano disperati nel tentativo di sferrare finalmente un colpo per tornare a essere rilevanti, devono fare i conti con la realtà che il Presidente Trump è stato assolto sui dazi", ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Kush Desai, citando le entrate derivanti dai dazi e un maggiore accesso al mercato. Tuttavia, i Democratici vedono un'opportunità. "La questione principale per le famiglie americane è la necessità di ridurre i costi", ha affermato la deputata Suzan DelBene "Questo era il problema delle ultime elezioni, ed è il problema ora".