Via i militari trans dall'aviazione americana

AGI - L'aviazione militare statunitense negherà a tutti i membri transgender, con un servizio compreso tra i 15 e i 18 anni, la possibilità di andare in pensione anticipata: saranno congedati in modo forzato e senza benefici pensionistici.
Implicazioni della decisione per i militari transgender
La decisione implica che i membri transgender delle forze armate dovranno scegliere se accettare o meno una liquidazione forfettaria, normalmente offerta ai militari con meno anzianità.
Reazioni e testimonianze
Secondo fonti del Pentagono citate dai media americani, circa dodici militari erano stati "informati" che sarebbero potuti andare in pensione anticipata e senza perdere i loro benefici, prima che la decisione venisse annullata. A fine luglio alcuni militari transgender avevano dichiarato al sito Military.com che stavano vivendo l'intero processo di "separazione", che include anche il ripristino del genere di nascita nei loro documenti di servizio, come qualcosa di "disumanizzante" e una vera e propria "crudeltà manifesta". (AGI)Nwy/Sab