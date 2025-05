L'Europa va alla conquista delle start-up. Ecco il piano 

AGI - La Commissione europea ha lanciato la strategia dell'Ue per start-up e scale-up, intitolata "Choose Europe to Start and Scale", con l'obiettivo di rendere l'Europa un luogo ideale per avviare e far crescere aziende tecnologiche a livello globale. La strategia si allinea all'iniziativa più ampia "Choose Europe", lanciata dalla presidente Ursula von der Leyen. "Questa iniziativa, inizialmente focalizzata sul componente scientifico, promuove un approccio europeo unificato per attrarre e trattenere talenti, rafforzando così la competitività dell'Europa", afferma in una nota l'esecutivo europeo.