Zelensky: "Una farsa la delegazione di Mosca". Il Cremlino: "Sei un clown. Patetica la richiesta di vedere Putin"

Trump: "Potrei andare a Istanbul domani"

Putin non ci sarà ma il presidente Usa non esclude di raggiungere la metropoli sul Bosforo per i colloqui sull'Ucraina. Nelle ultime ore il negoziato si è complicato. Erdogan attende Zelensky ad Ankara. Mosca: "La nostra delegazione è pronta a fare un lavoro serio"