Sarà possibile arredare le case degli americani senza i prodotti cinesi?

Ma se l'auto non è uno dei prodotti che impatterà maggiormente sulle tasche degli americani, anche a seguito dell'ordine esecutivo firmato da Trump che attenua i dazi imposti alle case automobilistiche che lavorano negli Stati Uniti, numerosi oggetti quotidiani che normalmente compongono l'arredamento di una casa diventeranno con molta probabilità più costosi. Una dipendenza americana, ad esempio, è facile da notare in cucina. Pechino è leader nella produzione globale di diversi beni realizzati in grandi volumi, come piatti e tostapane, e più in generale produce quasi uno su tre dei prodotti fisici in tutto il mondo, molto più di Stati Uniti, Germania, Giappone, Corea del Sud e Gran Bretagna messi insieme.