Musk al ministro degli Esteri polacco, "zitto ometto"

Musk ha espresso il suo disgusto per "anni di massacri in una situazione di stallo che l'Ucraina perderà inevitabilmente". Ha aggiunto: "Chiunque abbia veramente a cuore la questione, rifletta veramente e capisca veramente, vuole che il tritacarne si fermi. Pace adesso".

Sanzioni contro gli oligarchi

Sempre su X, Musk ha invocato "sanzioni ai primi 10 oligarchi ucraini, in particolare a quelli che possiedono ville a Monaco". Secondo il patron di Tesla, se si imponessero misure restrittive "tutto questo finirebbe immediatamente. Questa è la chiave del rompicapo".

Starlink e il suo impatto

Starlink, il sistema satellitare di Musk, è stato fondamentale per garantire le comunicazioni in Ucraina durante il conflitto. La sua capacità di fornire internet in aree remote e in situazioni di emergenza lo rende una risorsa cruciale. Tuttavia, Musk ha sottolineato il suo potere di decidere unilateralmente di spegnere il servizio, sollevando interrogativi sul controllo privato di infrastrutture così strategiche.

Zelensky: "Lavoriamo per avere mezzi di difesa e pace"

Volodymyr Zelensky è tornato a invocare una pace, giustizia e garanzie di sicurezza per il suo Paese. "Questa settimana, la Russia ha effettuato centinaia di attacchi contro il nostro popolo con vari tipi di armi: circa 1.200 bombe aeree guidate, quasi 870 droni d'attacco e più di 80 missili di vario tipo", ha scritto su Telegram. "Ogni bomba aerea utilizzata dalla Russia contiene componenti forniti per eludere le sanzioni. Quest'arma contiene oltre 82.000 componenti stranieri", ha ricordato.

"Lavoriamo con i nostri partner per garantire che siano prese decisioni che contribuiscano a salvare vite umane: la fornitura di difesa aerea, gli investimenti nella nostra produzione di difesa, il rafforzamento delle sanzioni contro la Russia", ha sottolineato. "E continuiamo il nostro lavoro per realizzare una pace giusta e fornire affidabili garanzie di sicurezza", ha assicurato.