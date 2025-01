Netanyahu "Trentatré ostaggi torneranno a casa, ci riserviamo il diritto di riprendere la guerra"

Firmato l'accordo ma la tregua slitta di un giorno. 'No' dell'ultra-destra israeliana, Ben Gvir pronto a dimettersi

La firma nella notte dopo una giornata di trattative nel governo Netanyahu per convincere i 'falchi'. Raid sulla Striscia, "81 morti e 188 feriti". Hamas: colpito luogo dove è prigioniera una delle donne in ostaggio. Dall'Ue 120 milioni di euro per la crisi umanitaria. Tajani lunedì nella regione