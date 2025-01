Quando (in guerra) la Groenlandia fu sotto la tutela degli Usa

Trump sfida tutti, dalla Nato alla Groenlandia. Ultimatum ad Hamas: "Sarà l'inferno"

Nella sia prima conferenza stampa da presidente eletto, il tycoon ha risposto "No" ad una domanda su una eventuale "coercizione militare o economica" per prendere anche il controllo del Canale di Panama. Sulla guerra di Israele a Gaza: "Ostaggi liberi entro il mio insediamento". E sul Golfo del Messico: "Cambieremo il nome in Golfo d'America"