Senza Sinwar il negoziato per la liberazione degli ostaggi diventa più complicato

Un drone attacca la residenza di Netanyahu nel centro di Israele. Il premier "niente mi scoraggerà"

"Il primo ministro e sua moglie non erano presenti e non ci sono state vittime", ha detto l'ufficio di Netanyahu. La guida suprema iraniana parla del futuro del movimento islamista dopo la morte del leader a Gaza Sinwar. Il corpo potrebbe essere utilizzato come merce di scambio con gli ostaggi