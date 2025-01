Bombe Usa su basi Houthi in Yemen. Raid israeliani in Siria

Tank israeliano spara contro una postazione Unifil. "Pronti a rispondere all'attacco dell'Iran"

Danni alla torre di controllo a Kfar Kela, "attacco deliberato". Netanyahu: "Niente la missione Onu ma non ha mai fatto nulla contro Hezbollah". Nuovi raid sul Libano. Tel Aviv, scrive la Cnn, avrebbe assicurato agli Usa che un'eventuale risposta sarebbe limitata a obiettivi militari e non a impianti petroliferi o nucleari. Teheran ha assicurato che reagirà in modo 'deciso'