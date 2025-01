Italia, Francia e Spagna condannano gli attacchi israeliani all'Unifil

Meloni, Macron e Sanchez, al vertice Med9 di Cipro chiedono un "cessate il fuoco immediato" in Medio Oriente. La premier: "Rafforzare le forze armate in Libano". Il presidente francese: "Basta armi a Tel Aviv". Anche Washington chiede allo storico alleato di non toccare le forze Onu