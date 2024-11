Un muro umano, un cappello di paglia e una sedia a rotelle. Così Puigdemont ha beffato la polizia

"Puigdemont è di nuovo al sicuro". E la polizia di Barcellona finisce nei guai

Un giudice della Corte Suprema vuole capire come ha fatto l'ex presidente della Generalitat catalana, reduce da un veloce blitz in città, a evitare i controlli e a sfuggire all'arresto. Il leader del PP chiede le "dimissioni immediate" dei ministri dell'Interno e della Difesa "per negligenza"