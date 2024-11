Nasrallah promette a Israele una risposta forte ed efficace

Israele colpisce una base militare di Hezbollah in Libano. L'Iran accusa l'Europa di tacere

Sale la tensione in Medio Oriente dove è attesa come imminente la rappresaglia iraniana per l'uccisione del leader di Hamas, sostituito da Yahya Sinwar, architetto dell'attacco del 7 ottobre. Appello del Papa: la vendetta sia disarmata dal perdono