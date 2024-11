È ufficiale Kamala Harris sfiderà Trump. Ha i voti sufficienti

Luna di miele

Sembrava una cavalcata senza ostacoli quella verso la Casa Bianca ma dieci giorni dopo il passo indietro di Biden, Trump e JD Vance sembrano accusare ancora il colpo. Kamala colleziona donazioni ed endorsement ma il tycoon resta avanti nei sondaggi nazionali e soprattutto negli Stati in bilico. Il distacco è di cinque punti in Arizona, dove crescono (forse non è un caso) le quotazioni del senatore Mark Kelly (veterano, cattolico, astronauta, bianco) come papabile vice di Harris